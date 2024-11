Réforme de l’enseignement: ce qu’il faut retenir de la réunion tenue à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, mercredi à Rabat, que le gouvernement, partant de sa conviction quant à la centralité du chantier de réforme du système de l’éducation et en application des Hautes Orientations Royales, a pris l’ensemble des mesures législatives, organisationnelles, financières et institutionnelles nécessaires pour assurer la réussite de la feuille de route 2022-2026.

Akhannouch, qui présidait une réunion de la Commission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du système de l’Education nationale et du Préscolaire, s’est félicité à cet égard de la cadence de la mise en œuvre de la feuille de route, qui est à même de rehausser le niveau de l’école publique et de renforcer son attractivité.

Il a aussi salué le rôle du corps enseignant et sa motivation tout au long de son cursus professionnel en cohérence avec les dispositions du programme gouvernemental, indique un communiqué de la chefferie du gouvernement.

La réunion, à laquelle ont pris part la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a été consacrée au suivi de la mise en œuvre des différents projets de la feuille de route pour la réforme du système de l’éducation nationale 2022-2026, qui s’articule autour des apprentissages fondamentaux, le renforcement de l’épanouissement et de la citoyenneté et la réalisation effective de la scolarité obligatoire.

La feuille de route vise ainsi à doubler le taux des élèves du primaire maîtrisant les fondamentaux, à doubler le taux des élèves bénéficiant d’activités parascolaires, ainsi qu’à réduire du tiers le taux de déperdition scolaire en vue d’imprimer un élan fort à la scolarité obligatoire.

Le chef du gouvernement a également appelé à poursuivre la mobilisation pour la mise en œuvre de l’ensemble des programmes avec la même cadence, en vue d’assurer la réussite du chantier de réforme du système de l’éducation nationale et opérer un saut qualitatif en matière d’enseignement.

De son côté, le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a rappelé l’importance cruciale que le gouvernement accorde à la concrétisation de l’école de l’égalité des chances, soulignant que son département a veillé à mettre l’accent sur la qualité en termes de recrutement, de formation et de motivation des cadres du secteur, en vue d’assurer leur implication constante pour la réussite de la réforme de l’école publique.

Au cours de cette réunion, il a été relevé que le budget global dédié au département de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports est passé, grâce à la volonté politique du gouvernement, de 62 milliards de dirhams en 2021 à 91 milliards de dirhams dans le projet de loi de finances 2025, soit une évolution de plus de 45%, selon la même source.

La commission a également fait le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’élargissement et d’amélioration de l’offre pédagogique au profit des élèves du préscolaire, du primaire et du collège, le taux des bénéficiaires de l’enseignement préscolaire public ayant atteint 80% dans la perspective de réaliser un taux de 90% à l’horizon 2026, précise-t-on.

La Commission s’est, d’autre part, penchée sur l’état d’avancement du projet de généralisation des « établissements pionniers » au niveau des établissements du primaire et du collège et sur l’amélioration de la qualité des apprentissages au niveau de l’enseignement secondaire.

Le gouvernement vise à travers ce projet ambitieux à réhabiliter l’école publique, insuffler une dynamique nouvelle à la gestion des établissements scolaires publics et à doter les enseignants d’une formation de qualité contribuant à la réussite de cette expérience leader.

Les résultats de la première année de l’expérimentation des « établissements pionniers » au niveau de 626 établissements scolaires primaires publics dans les milieux urbain, périurbain et rural à travers les régions du Royaume, au cours de l’année scolaire 2023-2024, ont montré un impact significatif sur le niveau des apprentissages des élèves et une contribution à la transformation globale dans le rendement de ces établissements, selon le communiqué.

Suite à ces résultats, le département de tutelle a pu lancer une phase d’expérimentation des établissements pionniers au niveau du collège et du secondaire, dans 323 établissements au titre de l’année 2024-2025, qui devront passer à 730 établissements lors de l’année scolaire 2025-2026.

Au titre de l’année scolaire 2024-2025, le projet des « établissements pionniers » a été élargi pour englober 2.626 écoles primaires, pour un effectif de 1,3 million d’élèves bénéficiaires, soit une proportion de 30% des élèves du cycle primaire.

S.L.