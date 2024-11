CAN féminine de football : les Lionnes de l’Atlas connaissent leurs adversaires

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football (Maroc-2024), aux côtés de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et de la Zambie, selon le tirage au sort qui a eu lieu vendredi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Le groupe B est composé du Nigéria, de la Tunisie, de l’Algérie et du Botswana, tandis que le groupe C comprend l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et la Tanzanie.

La 13è édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. La dernière édition, organisée également au Maroc en 2022, a été remportée par l’Afrique du Sud.