Chirurgie à distance: une première mondiale réalisée par Oncorad Group

Une première pour le Maroc et dans le monde. Oncorad Group a franchi une étape importante pour la médecine mondiale en réalisant une prostatectomie totale à 12.000 km de distance entre Casablanca et Shanghai. Cette prouesse positionne le Maroc à l’avant-garde de l’innovation médicale et offre des perspectives inédites pour l’accès aux soins.

En effet, pour les patients résidant dans des régions reculées, ce type de technologie représente une avancée majeure, puisqu’il n’est désormais plus nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier de traitements de pointe.



Une technologie de pointe au service des patients

La chirurgie, visant à traiter un cancer de la prostate, a mis en œuvre le robot Toumai, récemment acquis par le groupe Oncorad, permettant au Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue spécialisé en chirurgie robotique, de réaliser cette intervention depuis Shanghai.

L’équipe sur place à Casablanca incluait le Dr Hamza Neil, responsable du suivi du patient, et d’autres spécialistes d’Oncorad, assurant le bon déroulement de l’opération. Cette intervention permet de traiter le cancer de la prostate avec une précision poussée, même à distance. Elle démontre que les barrières géographiques ne sont plus un obstacle aux soins spécialisés.



Une réussite pour Orange Maroc et Oncorad

Orange Maroc a joué un rôle important dans la réussite de cette opération, en assurant une connectivité sans faille. Avec un réseau à très haut débit, une latence ultra faible et des systèmes de sécurité optimisés, chaque étape a été pensée pour garantir la sécurité du patient et la fluidité des gestes chirurgicaux.

Pour cela, des tests intensifs et plusieurs simulations ont été réalisés avant l’opération pour s’assurer que la connexion serait stable tout au long de l’intervention. Orange Maroc a mobilisé des technologies de connectivité de pointe, démontrant ainsi son engagement en faveur de la transformation numérique du secteur de la santé au Maroc.

Surmonter les défis de la télé-chirurgie

Le succès de cette opération repose sur une préparation minutieuse et des solutions de communication avancées. En plus de la connectivité, la synchronisation en temps réel des images et des gestes a été rendue possible grâce à un protocole de transmission unique.

De plus, les équipes ont suivi des formations intensives pour coordonner chaque geste et anticiper toute difficulté technique. La sécurité des données a également été au centre des préoccupations : les informations personnelles du patient ont été protégées par des protocoles de cryptage sophistiqués.



Une première qui ouvre de nouvelles voies

Fondé en 2000 par Professeur Redouane Samlali et Dr Omar Hajji, Oncorad Group s’est imposé comme un acteur majeur de la santé privée au Maroc. Avec sept établissements, des centaines de médecins et paramédicaux, le groupe offre une large gamme de soins, de la radiologie à la chirurgie générale, en passant par la gynécologie et la cardiologie.

Cette diversité et cette expertise permettent au groupe de santé d’innover tout en proposant des soins de pointe. Cette opération marque un tournant dans l’accès aux soins spécialisés au Maroc. En repoussant les limites de la distance, Oncorad Group ouvre des perspectives concrètes pour les patients éloignés de centres médicaux avancés.

Ce type d’innovation en téléchirurgie répond à une demande croissante pour des soins équitables et accessibles, et montre la capacité du Royaume à adopter des solutions technologiques de pointe pour améliorer la prise en charge médicale.

Oncorad Group se donne les moyens de ses ambitions

En mai 2023, Oncorad Group a renforcé sa capacité d’expansion grâce à une levée de fonds de 458 millions de dirhams (environ 42 millions d’euros). Cet investissement, mené par STOA, fonds d’investissement français axé sur les infrastructures à impact, et CDG Invest growth, leader national du capital-investissement, permettra à Oncorad d’étendre son réseau de cliniques.

Avec l’objectif ambitieux de doubler son réseau pour couvrir 12 villes d’ici 2025, le groupe envisage de créer des établissements de santé dans des zones où les infrastructures médicales sont encore limitées, comme Nador, El Jadida, Safi, et Ksar El Kébir.

Aujourd’hui, il compte un réseau multidisciplinaire de sept établissements, présents à Casablanca, Marrakech, Agadir, et Tanger, intégrant des spécialités telles que la radiologie, la cardiologie, la chirurgie générale, la neurochirurgie et la gynéco-obstétrique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO