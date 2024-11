Fès : ouverture du 11ème festival de l’humour

La 11ème édition du festival de l’humour de Fès s’est ouverte, mardi soir, avec plusieurs spectacles artistiques.

Ce festival s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Culture visant à valoriser la créativité artistique, à travers un ensemble de mécanismes et de mesures, notamment les festivals et les manifestations culturelles et artistiques, a indiqué à cette occasion Tahaf Serghini, de la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Secteur de la Culture-.

Il a ajouté que le festival est devenu une tradition annuelle et un événement distingué qui contribue au rayonnement culturel et artistique de la région Fès-Meknès, avec la participation d’un groupe d’humoristes connus sur la scène artistique nationale.

La vice-présidente du conseil régional de Fès-Meknès chargée des affaires culturelles et sportives, Khadija Adria, a indiqué, de son côté, que le conseil régional poursuit ses partenariats avec les associations organisatrices de festivals, et contribue aux différentes étapes de préparation et d’organisation de ces grandes manifestations, tout en adoptant une répartition spatiale équilibrée au niveau de l’organisation, dans l’objectif de doter la région Fès-Meknès d’un agenda culturel diversifié contribuant à son marketing territorial et national.

Mme Adria a ajouté que la 11ème édition de la manifestation témoigne de l’apport du festival à la promotion de la créativité, au renforcement de la position de la région Fès-Meknès parmi les centres de rayonnement de la culture et de la créativité au niveau national, ainsi que du rôle joué par les diverses institutions soutenant l’action créative et culturelle.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Mohamed Alami, a indiqué que la 11ème édition comporte une programmation riche et diversifiée, avec la participation d’un groupe d’humoristes qui vont présenter des spectacles artistiques et des pièces théâtrales, dont le spectacle humoristique : «Man Zakin» de Mohamed Bassou.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, organisé à l’initiative de l’association des humoristes unis pour la culture et les arts, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le conseil régional de Fès-Meknès et le Théâtre Mohammed V sous le signe « Fès sourit « , comprenait la présentation de spectacles artistiques et musicaux interprétés par plusieurs comédiens et humoristes.

Cet événement annuel, qui se poursuit jusqu’au 15 novembre, vise à soutenir et encourager les jeunes talents dans les domaines de l’humour et de l’animation culturelle, consolider les valeurs d’initiative et l’esprit de citoyenneté, diffuser les valeurs de tolérance, de fraternité et de rejet de la violence et élargir l’espace de dialogue constructif entre les individus.