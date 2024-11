Digital Art Khouribga : plongée dans l’art numérique et l’environnement virtuel

L’École 1337 de Khouribga et la Coopérative des Arts Numériques (CANcoop) inaugurent le premier Digital Art Khouribga (DAK), du 13 au 17 novembre 2024, sous le thème « Environnement naturel, environnement virtuel ».

Ce festival unique, consacré aux arts numériques, invite les visiteurs à découvrir une sélection d’œuvres interactives et immersives explorant l’interaction entre nature et technologie, au cœur des enjeux environnementaux et de durabilité.

Pour son lancement, le DAK propose une programmation riche réunissant artistes locaux et internationaux autour de créations variées, des installations en réalité virtuelle aux mappings, en passant par des performances artistiques et des œuvres en réalité augmentée. L’ouverture de l’événement sera marquée par « Fractal », un spectacle alliant danse et art numérique, ainsi que des projections de mapping sur des lieux emblématiques de Khouribga, notamment le bâtiment Ferdous et la Porte de la Liberté. Ces installations impressionnantes sont le fruit d’une collaboration entre 1337, l’UZINE Casablanca, et EPSON, partenaire technologique de l’événement.

Parmi les œuvres phares, les visiteurs pourront plonger dans « #DRIFT à la dérive », une expérience multimédia sous dôme, ou découvrir « Phytopoïesis » de Scénocosmes, une installation interactive célébrant la rencontre de la nature et de la technologie. Des œuvres marocaines telles que « Maraya Arrouh » et « Fractal » de la compagnie Col’jam, ou encore « La Cellule 23 » de Salma Bahlaouane enrichiront la programmation.

Soutenu par l’Institut Français du Maroc et le programme Novembre Numérique, le DAK s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’arts numériques et pour ceux souhaitant explorer les innovations à l’intersection de l’art et de la technologie.