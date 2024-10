Emmanuel Macron invite le roi Mohammed VI pour une visite d’État en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, a eu, ce jour, au Palais Royal de Rabat, des entretiens avec le Président de la République française, Emmanuel Macron, qui effectue une Visite d’État au Maroc, du 28 au 30 octobre, à l’invitation du Souverain.

Les entretiens entre les deux Chefs d’Etat ont porté sur le passage vers une nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, dans le cadre d’un Partenariat d’exception renouvelé et d’une feuille de route stratégique pour les années à venir.

A cet égard, les deux Chefs d’Etat entendent, à travers ce partenariat renouvelé, donner une impulsion décisive aux relations multidimensionnelles d’excellence entre le Maroc et la France, pour tenir compte des ambitions des deux pays et faire face, ensemble, aux évolutions et défis internationaux.

Les entretiens ont, également, porté sur les questions régionales et internationales. Ainsi, les deux Chefs d’État sont convenus d’œuvrer de concert pour conforter la projection euro-méditerranéenne, africaine et atlantique, dans une démarche d’action commune en faveur de la prospérité et du développement humain et durable.

Ils ont souligné l’importance de renouveler, en profondeur, le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, pour construire un avenir plus stable, durable et prospère pour l’ensemble de la région, tout en répondant aux enjeux socioéconomiques et environnementaux actuels.

Par ailleurs, le Président de la République française a salué le rôle constructif de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, au service de la paix au Moyen-Orient. Les deux Chefs d’Etat ont appelé à une cessation immédiate des attaques à Gaza et au Liban, tout en soulignant la priorité de protéger les populations civiles, et l’importance de garantir et fluidifier l’acheminement d’une aide humanitaire suffisante, tout en mettant un terme à l’embrasement régional. Le Souverain et le Président français ont rappelé l’urgence de réactiver le processus de paix, dans le cadre de la solution à deux États, avec un État Palestinien indépendant, sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem Est comme Capitale.

Le Président de la République française a adressé une invitation officielle à Sa Majesté Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour effectuer une visite d’Etat en France. Invitation que le Souverain a acceptée, et dont la date sera convenue par le canal diplomatique ».