Héritage : rejet massif de l’égalité au Maroc

Les résultats d’une nouvelle étude menée par le Haut-Commissariat au Plan ont révélé que la majorité des Marocains, hommes et femmes, rejettent l’idée de l’égalité dans l’héritage entre les hommes et les femmes. En effet, plus de huit Marocains sur dix s’opposent à cette idée.

Selon les résultats de l’étude, publiée à l’occasion de la Journée nationale de la femme, plus de 81 % des femmes interrogées ont exprimé leur opposition à l’idée de l’égalité dans l’héritage, bien qu’elles soient les principales bénéficiaires de cette réforme.

L’étude a également montré que les hommes marocains rejettent tout projet de réforme visant à instaurer l’égalité des sexes dans l’héritage, avec un taux de refus dépassant les 92 %.

Cette étude indique que les zones urbaines comptent le plus grand pourcentage de Marocains opposés à l’égalité dans l’héritage, avec 89,2 %, contre 82,8 % dans les zones rurales.

L’étude souligne également que, concernant la perception des Marocains sur l’égalité des sexes de manière générale, 63,3 % des Marocaines estiment qu’il n’y a pas d’égalité entre les sexes au Maroc, une opinion partagée par 54,8 % des hommes.