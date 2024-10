Maroc: nouvelle grève dans les hôpitaux

Le comité national des médecins internes et résidents a appelé à tenir une grève les 15, 16 et 17 octobre courant dans tous les établissements hospitaliers.

Cette grève sera observée dans tous les CHU, la direction centrale, les délégations régionales et centres sanitaires. Les services des urgences et de la réanimation ne sont toutefois pas concernés. Des sit in sont également prévus ce lundi dans les différents CHU du Royaume.

Dans un communiqué, le comité s’est dit consterné par la sourde oreille du ministère de la Santé et de la protection sociale à l’encontre des revendications des médecins internes. «Malgré les lettres adressées et les réunions tenues avec les responsables, le ministère refuse toujours de prendre des mesures concrètes pour trouver des solutions et désamorcer cette crise», précise le comité.

Et d’ajouter que ce retard ne fait qu’aggraver les conditions des professionnels du secteur, entraînant une détérioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

H.M.