Casablanca : ouverture du Forum international des Licences, Masters et de la Formation continue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Forum international de l’étudiant, regroupant les cursus post-bac, les Licences, les Masters et la Formation continue, s’est ouvert vendredi à Casablanca.

Organisé par le groupe « L’Étudiant Marocain », ce forum de deux jours aspire à être un rendez-vous incontournable pour les visiteurs, leur permettant de découvrir les possibilités d’études dans le cadre des formations de master et des cycles supérieurs, tout en obtenant toutes les informations nécessaires pour développer leurs parcours éducatif et professionnel.

Cet événement international, qui réunit de nombreuses universités, institutions et grandes écoles, publiques et privées, tant nationales qu’internationales, s’adresse aux étudiants, bacheliers, employés, ainsi qu’aux chefs d’entreprises souhaitant améliorer les compétences de leurs salariés.

Ce forum, auquel participent plus de 12 pays, notamment l’Italie, représentée par plus de 18 institutions et universités, ainsi que le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Chine, constitue une opportunité prometteuse pour orienter les étudiants vers un avenir académique correspondant à leurs ambitions et intérêts tout en répondant aux besoins du marché du travail. Il permet également d’améliorer le niveau académique des professionnels.

Il offre également aux visiteurs la possibilité de se renseigner sur les opportunités de poursuite d’études au Maroc et à l’étranger, les bourses disponibles, les démarches pour obtenir un visa, ainsi que toutes les questions académiques et techniques, avec des réponses et des explications complètes, tout en permettant de s’inscrire sur place.

À cette occasion, Khadija Mouhni, directrice communication du Groupe « l’Etudiant Marocain », a déclaré à la MAP que « Le forum constitue une excellente opportunité pour les élèves, les étudiants ainsi que pour les professionnels intéressés par la formation continue, afin d’explorer les différentes perspectives qui s’offrent à eux ».

Mme Mouhni a ajouté que le forum offre aux étudiants et aux professionnels la possibilité de découvrir diverses offres et options pour poursuivre leurs études, ou même des formations parallèles, et de rencontrer des représentants de grandes universités, institutions et grandes écoles au Maroc et à l’étranger. « De plus, des rencontres directes avec des experts en orientation sont également prévues sur place ».

Pour sa part, Mohamed Amine Mortaji, représentant l’Université Al Akhawayn, a indiqué que la participation de l’université à ce forum international s’inscrit dans sa démarche d’ouverture sur son environnement, notant que cette participation est également une occasion de présenter les différentes spécialités offertes aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études supérieures au sein de cette université.

Il a précisé que l’Université Al Akhawayn, qui adopte le système éducatif anglo-saxon, vise à attirer et accompagner les jeunes désireux d’exceller dans divers domaines de spécialisation, soutenant que l’université offre également à ses étudiants de plus vastes perspectives grâce à ses partenariats avec de nombreuses universités prestigieuses à travers le monde.

Depuis plus de trois décennies, le groupe « L’Étudiant Marocain » s’efforce d’améliorer et de développer ses forums en termes de contenu et d’offres, dans le but de fournir des informations et des conseils de haute qualité aux jeunes, leur permettant ainsi de faire les meilleurs choix pour leur formation et leur carrière professionnelle.