Le Forum des études à l’étranger fait escale à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Après son ouverture jeudi à Rabat, l’édition 2025 du Forum des études à l’étranger a fait escale vendredi à Casablanca.

Ce rendez-vous annuel constitue une plateforme visant à présenter les diverses opportunités de formation et à accompagner les étudiants dans leurs choix pour un avenir académique prometteur.

Organisé par le Groupe l’Étudiant Marocain, cet événement, qui se poursuit à Casablanca jusqu’au 18 janvier, offre aux bacheliers, étudiants et professionnels du secteur une occasion de découvrir une large gamme d’offres de formation proposées par des universités et écoles de renommée internationale.

Le Forum permet aux étudiants et à leurs familles de s’informer sur les démarches nécessaires, telles que les demandes de visas, les bourses d’études, les options de financement et les solutions d’hébergement. Des conseillers sont également présents pour répondre aux questions, guider les visiteurs dans la préparation de leurs dossiers et les orienter vers des parcours adaptés à leurs aspirations.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale adjointe du Groupe l’Étudiant Marocain, Khadija Mouhni, a indiqué que cet événement permet aux étudiants d’accéder à des informations détaillées sur les programmes d’études à travers le monde et de poser directement leurs questions aux représentants des institutions présentes.

Elle a également précisé que l’objectif principal de cette rencontre est d’accompagner les étudiants dans leurs choix de formation et de les aider à mieux comprendre les démarches administratives liées à l’internationalisation de leurs études.

L’édition 2025 du Forum des études à l’étranger rassemble des institutions prestigieuses provenant de plus de 15 pays, notamment le Canada, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, la Russie, l’Italie, l’Allemagne, les Émirats arabes unis, la Chine, et les États-Unis.