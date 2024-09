La princesse Lalla Asmaa célèbre son anniversaire

Par LeSiteinfo avec MAP

La Famille Royale et, avec elle, le peuple marocain, célèbre dimanche l’anniversaire de Lalla Asmaa, une occasion de mettre en avant les différentes actions de la princesse dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets.

Princesse au grand cœur, la princesse Lalla Asmaa s’est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, en veillant en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière.

En sa qualité de présidente de la Fondation Lalla Asmaa, la princesse se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l’entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution, pionnière en matière de prise en charge de ces enfants.

Depuis plusieurs décennies, la Fondation propose un enseignement spécialisé, basé sur le programme des cycles primaire et secondaire de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l’isolement.

La première promotion des bacheliers, issue de la Fondation, avait pu bénéficier, dès la rentrée 2018, des conventions de partenariat signées avec la Faculté des Sciences de Rabat et l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, ce qui a permis d’élargir les champs d’accès à l’enseignement supérieur à ces étudiants et à tous ceux et celles qui les suivront.

De son côté, la formation professionnelle n’en demeure pas en reste. En effet, des formations en broderie, tissage, coiffure et arts plastiques sont dispensées par l’institution qui initie ses élèves à des spécialités intégrées dans les Centres de la formation professionnelle, relevant du secteur de l’artisanat.

Le soutien immuable que la princesse Lalla Asmaa ne cesse de témoigner à l’égard des enfants sourds-muets est un signe de l’adhésion constante de la princesse aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance.

Ainsi, le 04 octobre 2023, la princesse et Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, Présidente de la Fondation Children of Africa, avaient présidé, à l’hôpital Mère et Enfant d’Abidjan, la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l’opération « Unis, on s’entend mieux », qui vise à redonner l’ouïe à des enfants africains défavorisés.

Par la même occasion, la princesse Lalla Asmaa et Dominique Ouattara avaient présidé la cérémonie de signature d’une convention de coopération entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Children of Africa.

Le même jour, Dominique Ouattara a offert, à Abidjan, un déjeuner en l’honneur de la princesse Lalla Asmaa.

Le 06 mars 2024, la princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de Côte d’Ivoire avaient lancé, à la maternité du Centre hospitalier Moulay Youssef, le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, un programme à portée continentale qui s’assigne pour objectifs le diagnostic précoce des troubles auditifs chez les nouveau-nés, leur prise en charge pour retrouver l’ouïe grâce notamment aux implants cochléaires et à l’accompagnement orthophonique, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises entre les médecins marocains et leurs confrères des pays africains frères et amis.

La princesse Lalla Asmaa et Dominique Ouattara, avaient procédé, dans la même journée à Rabat, à l’inauguration du Centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition de la Fondation Lalla Asmaa.

Par la suite, la princesse Lalla Asmaa a présidé, au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par le roi Mohammed VI, en l’honneur de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

Le lendemain, la princesse et Dominique Ouattara, avaient visité, à Rabat, le siège de la Fondation Lalla Asmaa.

Le 24 juin 2024, la princesse Lalla Asmaa a présidé, à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2023-2024 de la Fondation Lalla Asmaa.

Par ailleurs, Sur Très Haute Instruction du roi Mohammed VI, les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, avaient été reçues, le 19 février dernier, à déjeuner au Palais de l’Elysée, à l’invitation de Brigitte Macron.

Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de la princesse qui est, en outre, la Présidente d’honneur de la Société protectrice des Animaux et de la Nature.

S.L.