Carburants : nouvelle baisse des prix dans les prochains jours

Les prix des carburants au Maroc devraient connaître une légère baisse dans les jours à venir.

Selon une source du Site Info, le prix du gasoil va diminuer d’environ 20 centimes par litre, tandis que celui de l’essence baissera de 30 centimes par litre. La même source précise que cette mesure fait suite à la baisse des prix enregistrée sur les marchés internationaux du pétrole.

C’est la deuxième fois que les prix des carburants diminuent durant le mois de septembre.

Dans le même ordre d’idées, Houcine El Yamani, secrétaire général du syndicat national du pétrole et du gaz et président du front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a appelé à l’annulation de la décision de libéralisation des prix des carburants, afin de les remettre sur la liste des produits dont les prix sont réglementés selon un calcul qui protège les intérêts et droits de tous les concernés, et qui soit en adéquation avec le faible revenu de la population marocaine.