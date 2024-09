Mise en service des lignes T3 et T4: les Casablancais expriment leur satisfaction (VIDEO)

La mise en service des lignes Casatramway T3 et T4 a démarré ce lundi à Casablanca, renforçant ainsi l’offre locale de transports urbains en réponse aux attentes des Casablancais.

Au micro de Le Site info, plusieurs passagers ont exprimé leur satisfaction, indiquant que ces deux nouvelles lignes favoriseront l’amélioration du transport dans la métropole. Ils précisent que la connexion entre les différents quartiers de la métropole économique sera désormais mieux assurée, notamment en direction du centre-ville.

Selon un communiqué de Casa Transports, les deux lignes Casatramway T3 et T4 totalisent 26,5 km et 39 stations voyageurs. La ligne T3, longue de 14 Km, dessert à travers 20 stations voyageurs, les quartiers Al Wahda et Salmia à Casa Port en empruntant les boulevards 10 mars, Abdelkader Sahraoui, El Akid El Allam, Driss El Harti, Mohammed VI, Strasbourg, Mohamed Smiha et Moulay Abderrahmane.

La ligne T4 s’étend, elle, sur 12,5 km, comprend 19 stations voyageurs et relie la Zone Industrielle de Moulay Rachid au Parc de la Ligue Arabe en empruntant les boulevards Oqba, Driss El Harti, El Akid El Allam, Forces Auxiliaires, Nil, Anoual, Ouled Ziane, Capitaine Puississeau, Baraton, Place Victoire, Rahal Meskini, Place Mers Sultan, Allal El Fassi et Moulay Youssef.

Les deux lignes Casatramway T3 et T4 viennent compléter le réseau de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de Casablanca et portent son linéaire global à 98 km, soit le triple du service assuré à partir le 12/12/2012 (31 km).

Avec un total de 151 stations voyageurs et 12 points de correspondances, l’extension du service TCSP ouvre de nouveaux horizons de mobilité aux Casablancais. Garantissant la continuité du service dont bénéficient les usagers des lignes Casatramway T1 et T2 et Casabusway Bw1 et Bw2 déjà en service, le service T3 et T4 s’étendra de 5H30 à 22H30.

La mise en exploitation des lignes Casatramway T3 et T4 sera initiée avec une flotte de 24 rames de tramway permettant une fréquence de passage toutes les 10 minutes sur chaque ligne. Un parc total de 40 rames Alstom X05, d’une capacité de 600 Voyageurs chacune, permettra d’assurer à terme, une fréquence de 5 minutes.

Outre sa contribution dans l’amélioration de la mobilité à Casablanca en phase avec son essor urbanistique, le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et durable. Et surtout, il permet de faire respirer la ville en cela que la vie urbaine retrouve plus de place. Piétons et cyclistes peuvent ainsi mieux profiter de nouveaux espaces publics réaménagés.

