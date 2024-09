Tourisme au Maroc : douze nouveaux projets approuvés

Douze nouveaux projets touristiques, répartis à travers le Royaume, ont obtenu le feu vert pour bénéficier d’un soutien financier substantiel, par le Comité Public Privé (CPP) du programme Go Siyaha.

Ces projets variés incluent des structures d’animation autour des sports nautiques, des gîtes écotouristiques avec des activités comme le surf et le yoga, ainsi que des initiatives d’hébergement insolite et d’activités sportives.

Avant leur soumission au CPP, les projets ont fait l’objet d’une évaluation assurant leur viabilité et leur adéquation avec les besoins spécifiques de chaque région, conformément à la Feuille de Route 2023-2026 du tourisme.

Le programme Go Siyaha, qui vise à accompagner 1 700 entreprises touristiques d’ici 2026 avec un investissement total de 720 millions de dirhams, devrait atteindre sa vitesse de croisière dans les prochains mois.

Ont participé au Comité Public-Privé : Des représentants du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), du Ministère délégué chargé du Budget et de Maroc PME, ainsi que Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme et Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière.

A propos des projets approuvés :

• Centre multisports nautiques à Dakhla : kitesurf, wing foil, jet-ski, quad, excursions en bâteau et ateliers culinaires, offrant une expérience complète aux amateurs de sensations fortes.

• Complexe éco-touristique à Berkane : 10 chalets alliant nature et loisirs avec clubs d’astronomie, d’ornithologie, de spéléologie, de tennis et un mini parc aquatique.

• Retraite écologique à Anchor Point (Souss-Massa) : cabanes intégrées à la nature, proposant surf et yoga pour une expérience de bien-être holistique.

• Gîte pittoresque à Sidi Kaouki : hébergement en cabanes, dîners-spectacles folkloriques, surf et ateliers culinaires, mêlant tradition et sport.

• Camping animé à Douar Taouiloulte Guemassa (Chichaoua) : bivouacs avec activités variées incluant quads, yoga, cinéma en plein air, piscine, spa et observation astronomique.

• Hôtel 3 étoiles polyvalent à Oujda : mini parc aquatique, paintball, aire de jeux, café musical et excursions en quad, pour un séjour dynamique.

• Gîte authentique à Merzouga : exploration du désert en quad et excursions à dos de chameau, offrant une immersion dans le Sahara marocain.

• Maison d’hôtes culturelle à Fès : ateliers d’artisanat traditionnel (calligraphie, céramique, tissage) et cinéma en plein air, célébrant le patrimoine local.

• Centre d’activités quad à Agadir.

• Initiative écologique à Marrakech : projet axé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, promouvant un tourisme durable.

• Hébergement insolite près d’Assilah : bungalows uniques avec activités sportives incluant surf et padel-tennis, pour une expérience de séjour originale.

• Base nautique à Tétouan : activités aquatiques modernes (jet-ski, jet-boats, bouée tractée) développée par des Marocains résidant à l’étranger.