Drame de l’autocar à Tata: une infirmière parmi les victimes

Un autocar a été emporté au niveau de Oued Tata par les crues consécutives aux très fortes précipitations orageuses qui se sont abattues, vendredi soir sur la province de Tata, occasionnant deux morts, alors que 13 passagers ont été secourus et 14 autres portés disparus, selon un bilan provisoire des autorités locales.

Selon une source de Le Site info, une infirmière fait partie des victimes, soulignant qu’elle exerçait au centre sanitaire de la commune Akka Ighane. Au moment du drame, la jeune femme a posté des vidéos sur Facebook, appelant les autorités à intervenir, avant de perdre la vie. Les services de la protection civile ont retrouvé son corps qui a été transféré à la morgue, indique notre source.

Rappelons que ces précipitations orageuses exceptionnelles ont engendré une montée des retenues de plusieurs cours d’eau à des niveaux inédits, celle de Oued Tata ayant atteint, à elle seule, 2.300 m3 par seconde (m3/s) alors que Oued Zguid a enregistré 1.900 (m3/s). La plupart des zones relevant de cette province ont enregistré divers dégâts matériels. Selon un bilan provisoire :

– Effondrement total ou partiel de certaines habitations, précédemment évacuées.

– Effondrement total ou partiel de certaines installations techniques.

– Dommages au niveau de plusieurs tronçons routiers et perturbation du trafic sur plusieurs axes.

Les autorités publiques, l’ensemble des départements concernés ainsi que les différents intervenants ont mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour intervenir immédiatement, faire face à cette situation exceptionnelle et apporter aide et assistance aux citoyens, ajoute-t-on de même source.

Les efforts se poursuivent pour retrouver les disparus et rétablir le fonctionnement des réseaux routiers et de services dans la province.

