Météo Maroc : nuages et orages ce jeudi 19 septembre 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 septembre 2024 :

– Averses orageuses localement fortes avec de la grêle et des rafales de vent sur l’intérieur des provinces Sahariennes.

– Pluies et orages sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux, la rive méditerranéenne et sur le Rif.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies sur la région de Tanger, l’Est du Moyen Atlas et probablement sur le Nord de l’Oriental.

– Nuages bas et brume locale la matinée et la nuit sur les plaines Nord et Centre.

– Températures du jour en hausse sur l’intérieur du Souss et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée localement belle à peu agitée le matin entre Tarfaya et Boujdour.