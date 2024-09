Maroc-Algérie: les frontières ouvertes exceptionnellement cette semaine

Le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle lundi pour remettre 52 Marocains, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda, parmi ces détenus figuraient trois femmes et cinq mineurs, précisant que les 52 personnes ont été remis au Maroc après avoir purgé leurs peines. Elles sont originaires de Fès, Meknès, Oujda, Azilal, Taza, Taounate, Ouarzazate, Demnate, El Jadida, Berrechid, Tanger et M’diq.

L’association souligne également que des centaines de Marocains sont en réclusion administrative en Algérie et attendent d’être remis au Royaume. On apprend aussi que de nombreux Marocains sont toujours en détention provisoire en Algérie, avec plus de 320 dossiers en cours de jugement. De plus, six dépouilles, dont deux de la région orientale, attendent d’être restituées à leurs familles. «L’association avait précédemment facilité les démarches judiciaires et administratives pour la restitution des dépouilles», affirme-t-on.

