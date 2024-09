Gestion de l’eau : Nizar Baraka tire la sonnette d’alarme

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné, vendredi à Madagh dans la province de Berkane, que le stress hydrique, dont souffre le Maroc depuis des années, en raison du changement climatique, impose la nécessité de réfléchir à de nouvelles méthodes de valorisation et de gestion de cette denrée vitale, et de rationalisation de son utilisation.

Dans une allocution lue en son nom par la directrice de l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM), Narjiss Lamarti, à l’ouverture de la 12è édition du « Village Solidaire », organisée dans le cadre de la 19ème Rencontre mondiale du soufisme, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le ministre a mis l’accent sur le rôle vital que joue l’eau dans le développement des secteurs économique, social et environnemental.

Il a fait remarquer que cette ressource vitale constitue l’un des piliers fondamentaux pour l’accompagnement des grands chantiers initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Il est de notre responsabilité à tous, individus et institutions, d’adopter une vision à long terme de la gestion de l’eau, de manière à garantir la durabilité des ressources hydriques et à préserver les droits des générations actuelles et futures à cette denrée vitale », a-t-il insisté, ajoutant: « il faut également renforcer la prise de conscience collective de l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau et de la gérer de manière sage et judicieuse ».

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la politique proactive et ambitieuse à long terme en matière de gestion de l’eau, basée sur la mobilisation des ressources hydriques, dont les fondements ont été posés par feu SM le Roi Hassan II et consolidés par SM le Roi Mohammed VI.

Cette politique, a-t-il enchainé, a permis au Royaume de disposer d’importantes infrastructures hydrauliques, en l’occurrence des centaines de grands et petits barrages, réalisés ou en cours, des systèmes de transfert d’eau, des milliers de puits et forages, des stations de dessalement d’eau de mer, en plus de la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts.

Le ministre a souligné qu’en dépit de ces acquis, et en raison des effets cumulés du changement climatique sur les ressources en eau, et compte tenu de l’importance de l’eau dans les politiques publiques, ce secteur fait l’objet d’une attention particulière de la part de SM le Roi, à travers Ses Hautes Orientations qui ont constitué un tournant décisif dans la politique actuelle de l’eau au Maroc.

Il a précisé qu’en application des Hautes Orientations royales, les départements gouvernementaux concernés par le secteur de l’eau veillent activement à la mise en place des projets planifiés de manière participative et à l’accélération de la cadence de réalisation des projets du Programme national d’approvisionnement en Eau et d’irrigation 2020-2027, et ce dans le but d’assurer l’approvisionnement en eau à grande échelle, notamment par la diversification des sources d’approvisionnement de cette denrée vitale et une gestion intégrée des ressources en eau.

Le ministre a également évoqué les autres initiatives menées pour une meilleure adaptation avec les conséquences et les effets du changement climatique, qui ont un impact majeur sur les ressources en eau, ainsi que pour revoir et enrichir la version finale du projet de Plan national de l’eau et mettre à jour la Stratégie nationale de l’eau, en sus de l’approbation de dix plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau réalisés par les Agences des bassins hydrauliques.

Parallèlement à ces efforts, a ajouté M. Baraka, il devient nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, de mettre fin à toutes les pratiques négatives en matière de gestion de cette ressource, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Il est à noter que la 12 ème édition du Village solidaire, qui se tient du 13 au 17 septembre, sous le thème « Gestion rationnelle des ressources naturelles: Entre responsabilité morale et innovation technologique », vise à mettre en lumière les enjeux cruciaux et complexes liés à la gestion des ressources naturelles.

L’objectif est de développer et promouvoir des stratégies durables et innovantes visant à préserver l’environnement, tout en assurant la pérennité de ces ressources vitales pour les générations futures.