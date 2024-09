Ghita Mezzour reçoit les médaillés marocains aux Olympiades d’informatique 2024

Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), a accueilli, le mardi 10 septembre 2024, au siège du ministère à Rabat, les membres de l’équipe marocaine ayant décroché la médaille de bronze lors des Olympiades internationales d’informatique, tenues cette année au Caire. Cet événement a réuni près de 390 participants venus de 96 pays, et le Maroc s’y est illustré brillamment.

Dans son allocution, prononcée en présence des familles et des encadrants des jeunes participants marocains, Mme Mezzour a réaffirmé l’engagement du MTNRA à soutenir les talents marocains dans cette compétition. Elle a souligné que cet appui découle de la conviction du ministère quant à l’importance de promouvoir les compétences locales dans des domaines innovants, conformément à la vision éclairée du Roi Mohammed VI qui a appelé à ancrer la culture de la numérisation au sein de toutes les couches de la société et à s’engager activement dans la dynamique de transformation numérique que connaît le monde aujourd’hui.

Mme Mezzour a également réaffirmé le soutien continu du ministère en faveur des jeunes talents marocains, issus de toutes les régions du Royaume, afin de stimuler l’esprit de compétition, d’encourager l’innovation et de renforcer le développement socio-économique du pays.

Elle a salué cette performance exceptionnelle qui a permis au Maroc de se hisser au premier rang des pays arabes et africains lors de ces Olympiades, considérées comme le plus grand rendez-vous international dédié aux lycéens excellant dans les disciplines liées aux logiciels, à la programmation et aux algorithmes, des domaines clés pour l’avenir.