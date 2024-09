Shanghai: le Chef du gouvernement rencontre le président du groupe SUNRISE

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a rencontré, samedi à Shanghai, Lei Xu, président du groupe SUNRISE, leader mondial de l’industrie textile, qui dispose d’implantations dans plusieurs pays d’Asie.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et le Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki, intervient en marge de la visite effectuée par Akhannouch en Chine pour représenter le roi Mohammed VI au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Lors de cette réunion, le Chef du gouvernement a assuré du soutien de l’Etat pour la réalisation d’un projet stratégique d’investissement du groupe SUNRISE au Maroc, d’un montant de 4,1 milliards de dirhams. Ce projet permettra la création de 11.000 emplois directs d’ici 3 ans dans plusieurs régions du Royaume, et ce, à travers le lancement de complexes industriels de projets intégrant l’ensemble de la filière. Cet investissement du groupe SUNRISE permettra de redynamiser le secteur textile national, pleinement intégré aux chaines de valeur mondiales et contribuera à la stratégie de priorisation de la création d’emplois déployée par le gouvernement.

S.L.