Efficacité énergétique : l’exemplarité de l’État, une initiative nationale pour impulser le changement

Le Pacte de l’exemplarité de l’administration représente un engagement fort du Maroc pour faire de l’administration publique un modèle de durabilité et d’efficacité énergétique. En adoptant ces mesures, le Maroc se positionne comme un leader en matière de transition énergétique en Afrique.

Engagé dans une transition énergétique ambitieuse, le Maroc a mis en œuvre des initiatives significatives pour promouvoir l’efficacité énergétique, particulièrement au sein de l’administration publique. Le Pacte de l’Exemplarité de l’Administration (PEA), adopté en février 2019, incarne cette volonté de faire de l’État un modèle en matière de durabilité et d’efficacité énergétique. Il sert de référence pour l’élaboration des plans ministériels de l’exemplarité de l’administration, et peut être adapté pour inclure de nouveaux objectifs et mesures visant à renforcer l’ambition de l’État dans ce domaine.

Cette initiative s’aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et les engagements internationaux du Maroc en matière d’environnement et de durabilité. Le PEA s’inscrit dans un cadre législatif solide, basé sur la Constitution de 2011 et la Loi Cadre 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et de Développement Durable. La philosophie de ce pacte est de généraliser les démarches environnementales au sein des bâtiments publics, de promouvoir une gestion responsable des déchets, de renforcer les initiatives d’un État employeur responsable, et de développer une mobilité durable.

Efficacité énergétique dans les bâtiments publics

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Cela inclut la réalisation de diagnostics énergétiques, la rédaction de cahiers de charges spécifiques, et la formation des professionnels pour une meilleure gestion énergétique.

Les bâtiments publics sont progressivement équipés de technologies visant à lutter contre le gaspillage d’énergie et à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Des initiatives telles que la rationalisation de la consommation d’eau, l’introduction de techniques de construction durables, et l’utilisation de fournitures de bureau éco-responsables illustrent cet engagement.

L’AMEE collabore étroitement avec plusieurs ministères et institutions publiques pour garantir que ces mesures soient bien mises en œuvre. Cette collaboration a permis de réaliser des économies d’énergie significatives et de réduire l’empreinte carbone de nombreux bâtiments administratifs. Par exemple, l’audit énergétique de certains bâtiments administratifs a révélé des potentiels d’économie d’énergie allant jusqu’à 30% grâce à des mesures simples comme l’installation de systèmes d’éclairage à faible consommation et l’amélioration de l’isolation thermique.

Gestion et valorisation des déchets

La gestion et la valorisation des déchets constituent un pilier essentiel du PEA. Conformément aux objectifs définis dans ce pacte, les administrations publiques s’engagent à adopter une gestion systémique et intégrée des déchets. Cela inclut la réduction de la production de déchets à la source grâce à une consommation raisonnée et un approvisionnement responsable, ainsi que la réutilisation et le recyclage systématique des matériaux. Les produits et leurs composants sont réutilisés autant que possible avant d’être considérés comme des déchets, et les matières premières présentes dans les déchets sont recyclées.

En complément, les déchets non réutilisables ou recyclables sont valorisés énergétiquement ou transformés en compost, réduisant ainsi la mise en décharge à une infime partie. Cette approche intégrée est soutenue par des conventions de partenariat avec des sociétés spécialisées dans la collecte et la valorisation des déchets, garantissant une gestion efficace et écologique. Des systèmes de tri sélectif ont été mis en place dans les bâtiments publics, facilitant le recyclage et la valorisation des déchets.

Les initiatives de tri sélectif et de valorisation des déchets ont permis de réduire de 25% la quantité de déchets envoyés en décharge en 2022, selon le ministère de l’Environnement. Les projets de compostage ont également contribué à la production de compost de haute qualité utilisé dans l’agriculture urbaine et les espaces verts publics

Mobilité durable

Selon les dispositions du PEA, les administrations sont encouragées à promouvoir l’usage de véhicules électriques et hybrides, et à accélérer le remplacement des véhicules les plus anciens par des modèles moins polluants. Ces mesures visent à réduire les émissions de CO2 et à rationaliser les dépenses budgétaires liées aux déplacements professionnels.

En outre, des formations à la conduite écologique sont organisées pour les conducteurs des administrations publiques. Ces sessions de formation visent à inculquer des pratiques de conduite qui optimisent la consommation de carburant et minimisent les émissions de gaz à effet de serre. La flotte de véhicules de l’administration publique est progressivement modernisée pour inclure des véhicules à faible émission de CO2. De plus, des formations à la conduite écologique sont organisées pour les conducteurs de l’administration, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.

En 2023, le ministère des Transports a annoncé que 20% de la flotte de véhicules gouvernementaux étaient désormais des véhicules hybrides ou électriques, réduisant ainsi les émissions de CO2 de plus de 15.000 tonnes par an. En parallèle, l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques est en cours de développement dans les principaux bâtiments administratifs pour encourager l’utilisation de ces véhicules.

Commande publique durable

La commande publique représente une part significative des investissements de l’État et constitue un levier important pour le développement durable. Le PEA encourage l’introduction de principes de durabilité dans les régulations des marchés publics. Cela inclut l’achat systématique d’équipements économes en eau et en énergie, la promotion de normes et labels écologiques, et la sensibilisation des acheteurs publics à travers des formations et des guides pratiques.

Cette approche vise à garantir que les investissements publics contribuent non seulement à la croissance économique, mais aussi à la protection de l’environnement et à la promotion de pratiques durables. Les acheteurs publics sont formés pour intégrer des critères de durabilité dans leurs appels d’offres, favorisant ainsi l’innovation et la transition vers une économie verte.

En 2021, le gouvernement a lancé un programme de certification pour les marchés publics durables, encourageant les fournisseurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et à obtenir des labels écologiques reconnus.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO