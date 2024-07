Aziz Akhannouch participe au Sommet de Paris pour « Le Sport et le Développement durable”

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a participé, jeudi à Paris, au sommet pour « Le Sport et le Développement durable », qui se tient en marge de l’ouverture des Jeux Olympiques, à laquelle il représente Sa Majesté le Roi.

M. Akhannouch était accompagné du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Initié par la Présidence de la République française et le Comité international olympique (CIO), avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD), ce sommet réunit des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes et des représentants du mouvement sportif, ainsi que des acteurs du financement du développement.

Organisé à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques Paris-2024 (26 juillet-11 août) et des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre), ce sommet présente, selon les organisateurs, « des initiatives exemplaires dans cinq domaines clés, à savoir l’éducation et l’emploi, la santé et la nutrition, l’égalité et l’inclusion, le financement et la mesure d’impacts, et la durabilité et l’héritage ».

Le Chef du gouvernement est arrivé, jeudi en début d’après-midi à Paris, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.