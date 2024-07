Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Ainsi, au niveau du Haut-Commissariat au Plan (HCP), M. Anass Smaili a été nommé directeur du Centre national de documentation, indique un communiqué du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Khadija Haboubi a été nommée directrice de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) d’Al Hoceima. Au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, M. Mohssine Benjelloun a été nommé directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Rabat-Salé-Kénitra.

En ce qui concerne le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, M. Moulay Lakbir Sossi Alaoui a été nommé directeur des Relations avec le Parlement.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Hind Mestassi a été nommée directrice des Ressources humaines et des affaires financières et publiques.