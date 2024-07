Conseil de gouvernement: plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Said Zouhir a été nommé doyen de la faculté de médecine et de pharmacie à Marrakech, et Taib El Ouazzani doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Tétouan.

Au niveau du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Rita Mahfoudi a été nommée directrice du climat des affaires, et Yassine Lasri, directeur de la convergence des politiques publiques.

S’agissant du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Najat Kahlani a été nommée directrice de l’agence urbaine de Berrechid-Benslimane.

Concernant le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Abdelali Aziz a été nommé président du Directoire de la Société Nationale de Commercialisation des Semences (SONACOS), et Mohamed Sebki directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL).

