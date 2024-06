Aziz Akhannouch présente ses condoléances au Roi Mohammed VI

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présenté ses condoléances au Roi Mohammed VI après l’annonce du décès de la princesse Lalla Latifa, mère du Souverain.

Sur son compte Facebook, Akhannouch a écrit : « avec une grande émotion la nouvelle du décès de la regrettée princesse Lalla Latifa, épouse de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège » .

Aziz Akhannouch a exprimé ses « plus sincères condoléances au Roi, ainsi qu’à leurs Altesses Royales les princes et les princesses, à tous les membres de la famille royale et à l’ensemble du peuple marocain », implorant le Tout-Puissant « d’entourer la défunte de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis, d’accorder longue vie au Souverain, et de perpétuer sa gloire. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons« .