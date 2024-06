Fonds Mohammed VI pour l’investissement : catalyseur de croissance

Depuis son lancement, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement est devenu un levier incontournable pour la croissance économique au Maroc. Ce fonds vise à stimuler l’investissement privé, soutenir les PME, promouvoir l’innovation et le développement durable. En finançant des projets d’infrastructures et en réduisant les disparités régionales, il s’affirme comme un booster du développement.

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, lancé en 2020 pour dynamiser l’économie marocaine, est devenu un acteur clé dans l’attraction des investissements privés, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), la promotion de l’innovation et du développement durable.

Doté d’un capital initial de 45 milliards de dirhams (MMDH) et avec des ressources supplémentaires prévues de 120 à 150 MMDH sur cinq ans, ce fonds se positionne comme un levier stratégique pour catalyser les investissements productifs et soutenir les projets structurants. Créé avec l’objectif de stimuler l’économie, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement vise plusieurs objectifs stratégiques.

En premier lieu, il cherche à attirer des investissements privés dans des secteurs stratégiques en cofinançant des projets et en partageant les risques avec les investisseurs. Cette approche vise à créer un environnement propice aux investissements et à dynamiser les secteurs porteurs de l’économie marocaine. Le soutien aux PME est également au cœur de la stratégie du fonds.

En offrant des garanties et des financements adaptés à leurs besoins spécifiques, le fonds aide ces entreprises à surmonter les obstacles financiers et à croître. Les PME, souvent considérées comme l’épine dorsale de l’économie marocaine, bénéficient ainsi d’un appui crucial pour leur développement.

Responsabilité, innovation et inclusion

Par ailleurs, le fonds met un accent particulier sur la promotion de l’innovation et de la recherche. Le financement de projets à haute valeur ajoutée, notamment dans les technologies de l’information, les énergies renouvelables et la biotechnologie, est une priorité.

En soutenant l’innovation et la recherche, le fonds contribue à la compétitivité et à la modernisation de l’économie marocaine. L’engagement du fonds envers le développement durable est également notable. En soutenant des projets respectueux de l’environnement et alignés avec les objectifs de développement durable du Maroc, le fonds vise à assurer une croissance économique responsable.

Cette orientation verte est essentielle pour garantir un développement économique à long terme. Afin de réduire les disparités économiques entre les régions, le fonds finance également des projets dans les régions moins développées. Cette initiative vise à promouvoir un développement économique équilibré et inclusif à travers le pays, contribuant ainsi à une cohésion sociale renforcée.

Un acteur dynamique

Depuis sa création, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement a réalisé plusieurs initiatives significatives. Il a notamment contribué au financement de grands projets d’infrastructures dans les secteurs des transports et de l’énergie, renforçant ainsi les bases économiques nécessaires à une croissance durable. Le soutien aux startups et aux PME s’est concrétisé par le lancement de CapAccess, un produit de dette subordonnée destiné à faciliter le financement des entreprises marocaines.

De plus, le fonds a présélectionné 17 sociétés de gestion pour créer des sous-fonds thématiques et sectoriels, stimulant ainsi l’écosystème entrepreneurial. Le fonds a également réalisé des investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, le tourisme, l’agriculture et les technologies propres.

Ces investissements visent à renforcer les secteurs clés de l’économie marocaine et à garantir leur compétitivité sur le marché mondial. Les partenariats public-privé sont une autre dimension importante de l’action du fonds. En collaborant avec des partenaires privés, le fonds mutualise les ressources et maximise l’impact des investissements. Ces partenariats permettent de bénéficier de l’expertise et des capacités financières du secteur privé tout en réalisant des projets d’intérêt public.

Un bouquet de mécanismes

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement joue un rôle crucial dans le soutien à la croissance des entreprises marocaines à travers plusieurs mécanismes. Il offre des solutions de financement adaptées, y compris des prêts à taux réduits, des prises de participation au capital et des garanties pour les prêts bancaires. Ces options financières permettent aux entreprises de trouver les ressources nécessaires pour leur développement. En cofinançant des projets avec des investisseurs privés, le fonds répartit les risques, incitant ainsi les investisseurs à s’engager dans des projets potentiellement risqués mais prometteurs.

De plus, le fonds fournit des services de conseil en gestion, en innovation et en développement de marché pour maximiser l’impact des financements reçus. Le financement de projets de recherche et développement est une autre priorité du fonds, qui cherche à encourager l’innovation et à maintenir la compétitivité des entreprises marocaines. En investissant dans les infrastructures publiques, le fonds contribue à réduire les coûts de transport et à améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, créant ainsi un environnement favorable à la croissance des entreprises.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO