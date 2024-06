Financer la croissance, un défi majeur

Le Maroc connaît une dynamique entrepreneuriale forte, toutefois, les TPME, qui dominent le tissu économique, font face à d’importants défis financiers. Le financement bancaire demeure la principale source de fonds pour les entreprises marocaines. Le capital-investissement et la microfinance émergent comme des alternatives cruciales, tandis que les initiatives gouvernementales jouent un rôle clé dans le soutien à l’entrepreneuriat.

Le tissu économique marocain, en pleine expansion, a des besoins en financement de plus en plus importants pour soutenir la croissance de ses entreprises. En 2023, le Maroc a enregistré la création de 210.176 entreprises, confirmant la vitalité entrepreneuriale du pays. Cependant, les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 90% du tissu économique, rencontrent encore de nombreux obstacles financiers. Ces entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour accéder aux fonds nécessaires à leur développement, une situation qui freine leur croissance et limite leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

Les opportunités de croissance

Le financement bancaire demeure la principale source de fonds pour les entreprises marocaines. En 2023, les crédits bancaires au secteur privé ont atteint environ 950 milliards de dirhams, marquant une légère augmentation par rapport à l’année précédente. Les banques offrent une gamme variée de produits financiers, allant des crédits à court terme pour les besoins de trésorerie aux prêts à long terme pour les investissements en capital.

Toutefois, les exigences strictes en matière de garanties et la complexité des procédures bancaires limitent souvent l’accès de nombreuses PME à ces ressources financières essentielles. Le capital-investissement est une alternative de plus en plus populaire au Maroc. En 2023, les investissements en capital-risque ont dépassé les 4 milliards de dirhams, reflétant un intérêt croissant pour ce mode de financement. Les sociétés de capital-investissement, qu’elles soient nationales ou internationales, fournissent des fonds propres et accompagnent les entreprises dans leur croissance stratégique.

Cette forme de financement offre non seulement des capitaux mais aussi un soutien en termes de gestion et de stratégie, ce qui est crucial pour les entreprises en phase de croissance rapide. La microfinance joue également un rôle essentiel pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels. Avec un portefeuille de crédit de plus de 8 milliards de dirhams en 2023, le secteur de la microfinance au Maroc est l’un des plus développés en Afrique. Les institutions de microfinance offrent des prêts aux entreprises qui n’ont pas accès au financement bancaire traditionnel en raison de leur taille ou de leur manque de garanties.

Ce secteur permet de soutenir une grande partie de l’activité économique informelle, essentielle pour l’économie marocaine. Le gouvernement, de son côté, soutient activement l’entrepreneuriat à travers divers programmes de subventions et d’aides financières. Des initiatives comme «Intilaka» et «Forsa» fournissent des fonds et un soutien technique aux jeunes entrepreneurs et aux startups. En 2023, plus de 3 milliards de dirhams ont été alloués à ces programmes, visant à encourager l’innovation et la création d’entreprises. Ces subventions et aides financières sont cruciales pour pallier les insuffisances du secteur bancaire et pour soutenir les nouvelles entreprises à fort potentiel de croissance.



Les défis du financement

Cependant, malgré ces diverses sources de financement, de nombreux défis subsistent. L’accès au financement reste un problème majeur pour beaucoup d’entreprises, en particulier les PME. Les exigences de garanties élevées et les procédures bureaucratiques complexes freinent souvent les initiatives entrepreneuriales.

En outre, les taux d’intérêt élevés constituent une barrière supplémentaire pour les entreprises cherchant à emprunter. Ces obstacles financiers sont particulièrement prononcés dans les régions périphériques du Maroc, où les services financiers sont moins accessibles comparativement aux grandes villes comme Casablanca et Rabat. Les disparités régionales en matière d’accès au financement constituent également une problématique importante. Les entreprises situées dans les régions périphériques ont souvent moins accès aux services financiers par rapport à celles situées dans les grandes villes.

Cette inégalité freine le développement économique homogène à travers le pays, limitant les opportunités de croissance dans les régions moins développées. Le financement de l’innovation représente un autre défi significatif. Bien que le capital-risque soit en croissance, les fonds disponibles pour les projets innovants et les startups technologiques restent insuffisants. Cela limite la capacité des entreprises marocaines à innover et à maintenir leur compétitivité sur le marché mondial.

L’innovation étant un moteur clé de la croissance économique, il est impératif de renforcer les mécanismes de financement pour les projets à forte valeur ajoutée. In fine, le financement de la croissance des entreprises au Maroc est un domaine complexe, influencé par divers dynamiques et défis. Malgré les progrès réalisés, notamment avec l’augmentation des crédits bancaires, du capital-risque et des initiatives gouvernementales, les entreprises marocaines continuent de faire face à des obstacles significatifs.

L’amélioration de l’accès au financement, la réduction des disparités régionales et le soutien accru à l’innovation sont des éléments clés pour assurer une croissance économique durable et équilibrée au Maroc. Les efforts conjugués des secteurs public et privé seront déterminants pour surmonter ces défis et favoriser un environnement entrepreneurial prospère.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO