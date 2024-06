Tanger: la grillade des têtes de moutons interdites dans les rues

A l’occasion de Aïd Al Adha, la commune de Tanger a décidé d’interdire la grillade des têtes de moutons du sacrifice dans les rues et les ruelles de la ville.

Cette décision se justifie par le souci de maintenir la propreté des rues et des ruelles de la ville, et d’assurer la sécurité routière et la santé publique, en plus de faire face aux effets négatifs du phénomène de grillade des têtes de moutons du sacrifice sur l’accumulation de déchets et la perturbation de la circulation.

Sa mise en œuvre sera ainsi assurée par les autorités locales dans les lieux pouvant accueillir cette activité, avec la nécessité de se conformer aux consignes de l’administration et des autorités.

Rappelons que Aïd Al Adha sera célébré le lundi 17 juin au Maroc.

H.M.