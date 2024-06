Crédit du Maroc: le groupe Holmarcom finalise l’acquisition de la totalité de la participation de Crédit Agricole

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe Holmarcom a finalisé l’acquisition de la totalité de la participation de Crédit Agricole S.A. dans le capital de Crédit du Maroc.

« Conformément aux accords conclus en décembre 2022, le groupe Holmarcom, via Holmarcom Finance Company, a procédé à l’acquisition de la seconde tranche de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, portant sur 15% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc », indique Crédit du Maroc dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

L’acquisition a été réalisée le 7 juin 2024 à l’issue notamment de la levée de l’ensemble des conditions suspensives réglementaires requises, ajoute la même source.

En conséquence de la réalisation de cette opération, Crédit Agricole S.A. et Michel Le Masson ont démissionné de leurs mandats de membres du Conseil de Surveillance et Luc Beiso a démissionné de son mandat de membre du Directoire.

En prévision du désengagement définitif du groupe bancaire français, Crédit du Maroc, qui est désormais détenu à hauteur de 78,7% par le groupe Holmarcom (65,9% par Holmarcom Finance Company et 12,8% par AtlantaSanad), a finalisé son autonomisation conformément aux engagements pris.

« Sous la houlette du groupe Holmarcom, la banque ambitionne de devenir un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales, pour un développement durable et responsable », fait savoir le communiqué.