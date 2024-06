Séisme d’Al Haouz: une réunion a eu lieu ce mardi à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mardi à Rabat la 10ème réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, axée sur l’examen de l’avancement de la mise en œuvre de ce programme conformément aux Hautes directives du roi Mohammed VI.

Au cours de cette réunion, Akhannouch a appelé les différents départements ministériels à poursuivre la mobilisation et à faire preuve de la célérité et de la rigueur nécessaires, conformément aux Hautes Directives Royales, afin de répondre aux aspirations de la population locale sinistrée, indique un communiqué du Département du chef de gouvernement.

Il a également mis l’accent sur le respect des normes architecturales et urbanistiques et l’utilisation de matériaux de construction de qualité répondant aux exigences de sécurité, tout en veillant à accélérer la mise à niveau des différents services à caractère vital pour la population, particulièrement les écoles et les structures de santé.

La Commission a ainsi constaté que 56.607 familles ont pu toucher à fin mai 2024 un montant de 20.000 dirhams en tant que premier versement au titre de l’aide à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, pour une enveloppe budgétaire de 1,1 milliard de DH et un taux de réalisation de 95%.

De même, 6.927 familles ont touché le deuxième versement au titre de l’aide à la reconstruction des logements effondrés pour une enveloppe de 122 millions de dirhams (MDH), ainsi que 872 familles qui ont bénéficié du troisième versement pour une enveloppe de 11 MDH.

La Commission a, en outre, constaté que 63.363 familles ont bénéficié de l’aide mensuelle de 2.500 DH jusqu’à fin mai 2024, pour une enveloppe budgétaire de quelque 1,2 milliard de DH.

Dans le cadre de l’accompagnement rigoureux que les autorités locales et les Commissions concernées apportent à la population sinistrée, 51.031 autorisations de reconstruction ont été accordées aux familles sinistrées, sur un total de 53.084 demandes déposées, avec un taux de réalisation de 86%.

Cette réunion a permis de mettre en lumière les interventions de déblaiement sur le terrain qui ont concerné un total de 43.084 logements, auxquelles ont contribué d’une part le ministère de l’Intérieur à travers les agents de la Promotion nationale et d’autre part les services du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Des opérations de déblaiement sont également en cours au niveau de 248 établissements scolaires afin de permettre le lancement des travaux de reconstruction.

La commission a, en outre, noté l’avancement des travaux de mise à niveau de la Route nationale 7 au niveau du tronçon Tizi N’Tast – Tafingoult sur 8 km, ajoute le communiqué.

Elle a également pris acte de l’attribution des marchés pour la réalisation des projets au niveau de plusieurs autres axes routiers en vue du lancement des travaux. Il s’agit de la route reliant Ouirgane à Tlat N’Yacoub dans la province d’Al-Haouz qui sera réalisée en deux tronçons sur une longueur de 34 km pour des coûts respectifs de 176 et 195 MDH, en plus du tronçon routier reliant Tizi N’Tast à Tafingoult dans la province de Taroudant, sur une longueur de 22 km et pour un coût de 178 MDH.

Dans le secteur agricole, la distribution de 353.830 quintaux d’orge a bénéficié à fin mai dernier à 48.581 agriculteurs dans les zones sinistrées.

L’opération de distribution gratuite de têtes de bétail aux éleveurs sinistrés, lancée en janvier dernier, se poursuit avec la distribution de 12.180 têtes de bétail, dans la perspective de la distribution d’un effectif global de 70.000 têtes.

Par ailleurs, 126 kilomètres de canaux de petite et moyenne hydraulique ont été aménagés pour un taux de réalisation de 75%, sachant que l’opération de mise à niveau des routes rurales sur une longueur de 54 kilomètres enregistre un taux d’avancement de 88%.

Dans le secteur de la santé, la Commission a examiné l’état d’avancement des travaux de mise à niveau de 42 centres de santé prioritaires, lancés en janvier dernier. Les travaux au niveau de ces structures seront achevés fin juillet.

La Commission a aussi examiné le traitement de 225 demandes de réhabilitation relatives aux structures hôtelières endommagées par le séisme, pour un budget global totalisant 128 MDH. Parmi ces structures, 115 ont déjà bénéficié du versement de la première tranche, pour un budget de 44 MDH.

La Commission a enfin acté le lancement des travaux de restauration de plusieurs murailles historiques endommagées.

S.L.