Clôture du Festival de Fès: la diva américaine Kim Burrell exprime sa fierté

Par LeSiteinfo avec MAP

La diva de la chanson américaine Kim Burrell s’est dite « fière et très heureuse » de se produire au Festival de Fès des musiques sacrées du monde, promettant en clôture « une soirée de grande fête ».

Kim Burrelle sera accompagnée par l’Ensemble Orchestral Contemporain et le Gospel Philharmonic Experience lors d’un concert, samedi à Bab Al Makina, pour une première mondiale en clôture de la 27ème édition du Festival.

« Je suis très heureuse d’être ici avec vous tous pour chanter et célébrer avec tant de voix merveilleuses et un très grand orchestre à Bab Al Makina », a déclaré, vendredi à Fès à la presse, la chanteuse du gospel, assurant que son concert sera « une soirée de grande fête ».

Plus d’une cinquantaine d’artistes performeront une création exceptionnelle et envoûtante autour du gospel, avec Burrell, célèbre aux États-Unis pour avoir chanté notamment avec Mariah Carey, Whitney Houston, Jay-Z et Pharrell Williams.

Imaginé et dirigé par le chef d’orchestre Pascal Horecka, ce projet unique au monde propose un gospel universel et une fusion avec l’univers de la musique classique occidentale et les voix d’une Amérique sacrée, noire et inspirée.

L’Ensemble Orchestral Contemporain et le Gospel Philharmonic Experience est un chœur gospel polyvalent qui crée des configurations diverses mariant les gospels traditionnel, urbain et symphonique. L’équipe du Gospel Philharmonic Experience est constituée de douze chanteurs qui ont tous une carrière solo et ont accompagné des artistes internationaux tels que Céline Dion, Mariah Carey ou encore Christophe Maé.

