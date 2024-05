La Caftan Week 2024 met en avant le patrimoine marocain à Marrakech

Du 9 au 12 mai, la ville ocre de Marrakech s’apprête à devenir le centre de la mode marocaine avec la Caftan Week 2024, un événement qui promet d’enchanter les passionnés de mode avec un programme riche et diversifié.

Organisé par le magazine Femmes du Maroc, cet événement offrira des défilés de mode, des masterclasses exclusives, ainsi que des expositions dédiées à l’histoire et aux métiers du caftan.

Le jeudi 9 mai, la semaine débutera par une série de masterclasses animées par des figures emblématiques de la mode, telles que Mimia Leblanc, Romeo, Selma Benomar et Laila Aziz, offrant aux nouveaux talents une plateforme unique pour échanger et s’inspirer. Les sessions se tiendront à Marrakech et plongeront les participants dans les coulisses de l’industrie de la mode, abordant divers aspects du design et de la création.

Le Musée de l’Histoire du Caftan ouvrira également ses portes à Dar El Bacha, proposant une exposition immersive qui célèbre l’évolution et la richesse culturelle du caftan, un élément central du patrimoine marocain. À côté, l’Exposition des métiers du Caftan permettra aux visiteurs de découvrir les savoir-faire traditionnels comme la passementerie, la broderie de Rabat, et le travail minutieux des perles et cristaux.





Cet événement spectaculaire, retransmis par la chaîne nationale 2M, promet d’être une célébration inoubliable du caftan marocain, mêlant tradition et modernité.

Le Défilé des jeunes talents, quant à lui, mettra en lumière la créativité et le savoir-faire de huit jeunes designers talentueux, offrant une opportunité unique pour ces artistes de se faire un nom dans l’industrie de la mode. Le défilé s’inscrit dans l’engagement de Caftan Week à soutenir la montée en puissance des créateurs de demain.

La Caftan Week 2024 est plus qu’un événement de mode ; c’est une célébration de la richesse culturelle et du patrimoine artisanal marocain. Nous vous invitons à rejoindre cette manifestation exceptionnelle, qui promet non seulement de captiver les spectateurs mais aussi de les inspirer par la beauté et l’élégance du caftan marocain.