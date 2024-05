Le sitcom « Salah et Fati » remporte le titre du meilleur sitcom marocain en 2024

L’artiste Fadwa Taleb et l’artiste Abdelali Lamhar, plus connu sous le pseudo « Taliss », ont remporté le grand prix du meilleur sitcom pour l’année 2024 au Festival de la télévision de Meknès.

Taliss a partagé la nouvelle de sa victoire avec ses abonnés sur sa page officielle Facebook, commentant une photo de lui avec Fadoua Taleb :

« Merci dieu pour ce prix de la meilleure série comique en 2024 ». Il a ajouté : « Merci au réalisateur du travail, Laachir, et à l’artiste Mohammed Amine Lahmar, au producteur audacieux Driss Chahtane, à la combattante directrice de production Karima Oulhous. Merci à l’actrice comique et créative qui a partagé ce travail avec moi, Fadwa Taleb. Merci à la première chaîne, et merci à vous, le meilleur et le plus distingué public, pour votre soutien, votre amour et vos encouragements constants. Félicitations à nous tous. »





Il convient de mentionner que le sitcom « Salah et Fati » est interprétée par Taliss et Fadwa Taleb. Son deuxième volet a été diffusé pendant le mois sacré de Ramadan sur la première chaîne, après le grand succès rencontré par la série dans sa première saison.

« Salah et Fati » a été classé en tête des programmes les plus regardés sur la première chaîne, selon un rapport de l’institution « Maroc Metrie » chargée de mesurer l’audience pour les chaînes publiques marocaines.