Incendies de forêt: les autorités de la région de Tanger se mobilisent

Par LeSiteinfo avec MAP

Une réunion de travail s’est tenue, mercredi au siège de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour examiner les mesures de lutte et de prévention contre les risques d’incendies de forêt dans la région.

Cette réunion, présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, en présence des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des responsables des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la Protection civile, et des services extérieurs concernés, a été marquée par la présentation du bilan des incendies de forêt au cours de l’année 2023, et la proposition des mesures pratiques d’intervention pour lutter contre les risques d’incendie au cours de l’été 2024.

S’exprimant à cette occasion, Tazi a souligné que les incendies de forêt constituent un défi annuel, notamment dans les zones qui disposent d’un couvert forestier important, comme la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, relevant que cette rencontre constitue l’occasion de souligner la nécessité d’une disponibilité permanente et continue de toutes les équipes d’intervention pour venir à bout des incendies, en particulier face aux risques croissants auxquels sont confrontées les forêts en raison du changement climatique.

Le Wali a, à cet égard, relevé la nécessité d’assurer la disponibilité des équipes d’intervention tout au long de l’année, avec une mobilisation accrue pendant la période estivale, à travers la fourniture des équipements nécessaires, et la mise en place de mesures proactives de prévention des incendies, ainsi que le renforcement de l’écosystème de surveillance des incendies, tout en assurant une intervention immédiate après la déclaration d’incendie.





Il a également noté l’impératif d’assurer le déploiement des unités d’intervention initiale dans les zones à haut risque et d’élaborer des plans d’action proactifs pour lutter contre les incendies de forêt, en plus de mener des initiatives de sensibilisation à l’importance de prévenir les incendies.

Tazi a affirmé que les interventions doivent répondre aux priorités liées à la sécurité des équipes d’intervention, et à celle des citoyens et de leurs biens, ainsi qu’à la protection des forêts, considérées comme un « trésor national », appelant à assurer une coordination continue entre tous les intervenants pour maintenir la disponibilité opérationnelle des équipes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’ANEF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Saïd Benjira, a souligné que « le Maroc dispose d’une stratégie et de moyens d’intervention aérienne et terrestre efficaces, ce qui fait que le Royaume enregistre de faibles taux de dégâts forestiers dus aux incendies par rapport aux pays du bassin méditerranéen pendant la période estivale, grâce à des stratégies proactives et à l’efficacité des interventions ».

Le responsable a rappelé qu’environ 1.400 hectares de forêts ont été endommagés par les incendies déclarées dans la région du Nord en 2023, estimant que cette année a été marquée par de faibles dégâts forestiers, grâce à l’intensification et la coordination des efforts entre tous les intervenants et à l’efficacité des interventions par voie aérienne et terrestre.

En plus de la présentation du bilan des incendies de forêt au cours de l’année 2023 et de l’évaluation des efforts de tous les intervenants, Beniira a noté que cette réunion, qui intervient en préparation de la période à haut risque de propagation des incendies (été 2024), a été l’occasion de présenter un programme d’action préventif et de souligner la nécessité d’assurer une coordination accrue des efforts de toutes les parties prenantes pour garantir l’efficacité des interventions.

Il est à noter que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima comprend plus de 512.000 hectares de forêts d’une riche diversité biologique, contenant plus de 20 réserves et sites d’intérêt biologique et écologique, dont des sites classés sur la liste de « Ramsar ».

S.L.