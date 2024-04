Un policier agressé à l’arme blanche à Assilah

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police d’Assilah, ont interpellé, jeudi matin, trois individus, dont deux frères, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue, refus d’obtempérer, graves coups et blessures à l’encontre d’un policier lors de l’exercice de ses fonctions, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les éléments de police exerçant au niveau du point de contrôle à l’entrée de la ville d’Assilah ont arrêté un individu recherché pour des affaires de drogue, précise-t-on, notant que lors de la procédure de garde à vue et de mise de menottes, son frère a surpris un inspecteur de police principal par-derrière, l’agressant physiquement à l’aide d’une arme blanche.

L’intervention sécuritaire immédiate a permis l’arrestation des deux frères suspects, ainsi que le troisième prévenu qui conduisait le véhicule, et la saisie d’arme blanche utilisée pour commettre cet acte criminel, ajoute-t-on.

Le fonctionnaire de police blessé a été transféré à l’hôpital Mohammed V de Tanger pour recevoir la prise en charge et les soins d’urgence nécessaires alors que les trois mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, ajoute-t-on de même source.





