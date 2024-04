Nouvel accident tragique dans la province d’Azilal

Un terrible accident s’est produit samedi sur la route reliant Bin El Ouidane et Azilal. Selon une source de Le Site info, deux véhicules légers sont entrés en collision dans la commune d’Akoudid et a fait sept morts. Deux blessés ont été transférés à l’hôpital d’Azilal tandis que les cinq autres ont été évacués aux hôpitaux de Béni Mellal et Marrakech.

Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Rappelons qu’en mars dernier, un véhicule de transport mixte s’était renversé à Azilal, faisant dix morts et huit blessés. Des élèves et des enseignants font partie des victimes. Le procureur du roi près le tribunal de première instance d’Azilal a déféré le conducteur en justice. Il sera poursuivi en état d’arrestation pour homicide involontaire.

H.M.