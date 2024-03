Un Airbus atterrit en urgence à l’aéroport de Marrakech

Un avion Airbus A380 en provenance de Dubai et à destination de Casablanca a dû atterrir en urgence vendredi à l’aéroport de Marrakech à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Une source fiable de l’ONDA a confié à Le Site info que l’avion a été forcé d’effectuer un atterrissage à Marrakech à cause des fortes pluies et des rafales de vent qui s’abattaient sur Casablanca.





“C’est une opération normale. Elle est toujours réalisée en cas d’urgence”, indique notre source.

Rappelons que de très fortes pluies localement orageuses, pouvant dépasser 120 mm et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales atteignant jusqu’à 100 km/h sont attendues de samedi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé, samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge, la DGM prévoit de très fortes pluies localement orageuses, allant de 80 à 120 mm, dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Larache, Al Hoceima et Tanger-Assilah de samedi à 11h30 à dimanche à 24h, avec un cumul des pluies pouvant dépasser 120 mm par endroits sur le Rif.

Le même phénomène avec un niveau de vigilance orange (30-60 mm), est attendu dans les provinces de Ouezzane, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Kénitra, Taounate et Taza, de samedi à 11h30 à dimanche à 24h, et avec des précipitations allant de 30 à 50 mm dans les provinces de Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Benslimane, Mohammedia, Mediouna, Casablanca, Nouaceur, Berrechid, El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Khénifra et Ifrane, le samedi de 12h à 21h.

H.M