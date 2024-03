Procès Dr Tazi: nouvelle décision du tribunal

La Cour d’appel de Casablanca a reporté le procès du plasticien Hassan Tazi. La prochaine audience est prévue le vendredi 5 avril 2024.

La décision du tribunal a été prise afin de poursuivre les plaidoiries de la défense, apprend-t-on.





Dr Tazi est soupçonné d’avoir usé de sa notoriété et de l’image de certains de ses patients (présentés comme démunis) sur les réseaux sociaux, afin de soutirer des sommes importantes, des « dons » selon lui et son entourage, pour couvrir les dépenses de certaines opérations.

Hassan Tazi fait face à de lourdes accusations passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison. Hormis lui et son épouse, le frère du Dr Tazi et trois autres personnes sont également impliqués dans l’affaire. Ces derniers sont accusés de « traite d’êtres humains », d’« exploitation de la vulnérabilité des personnes à des fins commerciales », d’« escroquerie envers des bienfaiteurs qui agissaient de bonne foi », de «falsification de factures de traitement et de dossiers médicaux », d’« exploitation de mineurs souffrant de maladie chronique », de « faux et usage de faux », ainsi que de « constitution d’une bande criminelle ».

H.M.