Azilal: plusieurs routes fermées à cause des chutes de neige

Les chutes de neige enregistrées en ce début de semaine dans la province d’Azilal ont bloqué plusieurs axes routiers.

Selon une source de Le Site info, les autorités ont eu recours aux déneigeuses pour débloquer les routes fermées, reprendre le trafic et accéder aux douars isolés. Par ailleurs, les services de la gendarmerie royale et le ministère de l’Equipement et du transport, sont sur le qui-vive afin de porter assistance aux habitants des zones enclavées suite aux chutes de neige qui se sont abattues sur la région.

Rappelons que la direction de la météorologie nationale avait prévu des chutes de neige (15-40 cm) du mardi à 9h au mercredi à 7h dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Midelt, Sefrou, Taza, Ifrane, Boulemane, Tinghir et Ouarzazate.

Dans un bulletin spécial, la direction a également annoncé de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales, attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume.

Ainsi, de fortes rafales de vent (75-90 km/h) avec chasse-poussières locales sont prévues, vendredi de 00h à 10h, dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira et Safi, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte (niveau de vigilance orange).

Ce même phénomène intéressera, vendredi de 07h à 00h, les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Asilah, Driouch, Figuig, Jerada, Taourirt, Guercif, Oujda-Angad, Boulemane, Sefrou, Taza, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Errachidia, Zagora et Tata, ajoute la même source.

H.M.