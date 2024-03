Permis de conduire: chute du taux de réussite au Maroc, voici pourquoi

Les centres d’examens pour l’obtention du permis de conduire au Maroc ont enregistré ce lundi des taux très bas de réussite suite à l’introduction de la nouvelle banque de questions. Celle-ci a en effet atteint 1000 questions, dans le cadre de l’amélioration des conditions de sécurité routière et la qualité des services rendus aux usagers et aux professionnels.

Selon Nacer Boulaajoul, il est tout à fait normal que le taux de réussite à l’examen d’obtention du permis chute avec le lancement de la nouvelle banque de questions. Contacté par Le Site info, le directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a indiqué que toute nouvelle réforme nécessite une phase d’adaptation.

«L’ancienne banque de questions a été déployée en 2004. Toutes les questions ont filtré, ce qui a donné lieu à des taux de réussite exceptionnels qui peuvent parfois atteindre 96%. Ce taux n’est enregistré dans aucun autre pays à travers le monde», explique Boulaajoul.

Et d’ajouter : «L’introduction de cette nouvelle banque vise à améliorer les conditions de sécurité routière et non pas à poser des obstacles aux candidats à l’examen. Etre doté des compétences nécessaires est désormais obligatoire pour obtenir le permis de conduire».

Rappelons que la NARSA a aussi prévu le lancement d’un permis numérique qui comporte plusieurs informations à propos des conducteurs. Les salles de concours seront également équipées de caméras de surveillance individuelles, afin d’éviter les cas de triche.

Par ailleurs, l’épreuve pratique sera bientôt effectuée avec une voiture intelligente et une plateforme d’apprentissage à distance sera lancée pour les conducteurs. Un plan sera aussi mis en place pour revoir la gestion des auto-écoles et des textes de loi adéquats seront établis. Les auto-écoles devront donc s’aligner sur de nouvelles mesures dont l’objectif est de revoir à la hausse la qualité de la formation fournie pour les automobilistes. Le but final étant de réduire le nombre d’accidents sur les routes du Royaume.

