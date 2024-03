Le Maroc consolide son arsenal militaire

Le département d’Etat américain a donné le feu vert afin que le Maroc acquière des missiles Javelin. Selon le Pentagone, le Royaume a demandé l’achat de 612 missiles Javelin FGM-148F, dont 12 missiles volants et 200 unités de lancement légères Javelin, précisant que la transaction coûtera pas moins de 260 millions de dollars, soit 2,61 milliards de dirhams.

Cette transaction comprend également des dispositifs de simulation de missiles et de soutien pour les lanceurs, des livres, des équipements électriques, des outils de mesure, la formation des tireurs et des officiers chargés des munitions, l’intégration du système SICO et d’autres équipements, indique un communique du département d’Etat.

Et d’ajouter que cette acquisition améliorera «la capacité de défense à long terme du Royaume pour défendre son intégrité territoriale». «Le Maroc sera capable d’intégrer ces dispositifs dans ses forces armées», souligne-t-on, précisant en parallèle que cette vente «ne modifiera pas l’équilibre militaire fondamental de la région».

H.M.