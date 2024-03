Voici les prix des fruits et légumes au marché de gros de Casablanca

Les prix des légumes et des fruits sur le marché de gros de Casablanca ont affiché une certaine stabilité, avec une légère augmentation des prix des tomates, oscillant entre 3,50 et 5,80 dirhams le kilogramme.

Selon un document émis par la Société de développement local déléguée à la gestion du marché de gros des fruits et légumes à Casablanca, les carottes se situent entre 1,50 et 2,20 dirhams le kilogramme, tandis que le prix des oignons reste stable entre 3,50 et 5 dirhams le kilogramme, tout comme celui des pommes de terre, variant entre 1,50 et 2,20 dirhams le kilogramme.

Par ailleurs, les prix des courgettes se sont fluctués entre 3 et 4,50 dirhams le kilogramme, selon la qualité, et le prix de l’aubergine oscille entre 1,50 et 3 dirhams le kilogramme.