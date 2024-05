Prix des légumes: un professionnel du secteur lance un appel (VIDEO)

Abdelkbir Maiden a indiqué que les prix des fruits et légumes sont actuellement à la portée de tous, à l’exception de la tomate.

Au micro de Le Site info, le secrétaire général de l’association des marchés de gros a précisé que la pomme de terre coûte entre trois et quatre dirhams, la carotte entre un et deux dirhams et l’oignon entre un et un dirhams et demi.

«Les autorités doivent renforcer les contrôles dans les marchés et veiller à la régulation des prix», a souligné Maiden.

Le secrétaire général a assuré, en parallèle, que les prix des tomates ont connu une hausse vertigineuse à cause de l’export des fruits et des légumes vers l’Afrique, via la Mauritanie. «Le prix du kilo oscille aujourd’hui entre 5 et 7 dirhams au gros. Il a baissé à 9 dirhams dans les marchés», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que les prix de la tomate poursuivront leur baisse dans les prochaines semaines à vu que l’offre dépassera la demande grâce à la hausse de la production.

A noter que Abderrazzak Chabi, le président de l’association des marchés de gros des fruits et légumes, avait également assuré que l’export vers l’international explique la flambée des prix des tomates. « Les allégations selon lesquelles cette envolée est due à la hausse des températures ou à la propagation d’un virus sont totalement infondées», avait-il souligné.

«Les professionnels du secteur ne sont pas contre l’export vers l’Afrique mais nous exigeons sa réglementation et sa rationalisation. Les marchés étrangers ont toujours eu des exigences strictes pour l’importation de légumes du Maroc. Ces exigences couvrent plusieurs aspects, incluant la qualité des produits, la sécurité alimentaire, l’emballage, et la conformité aux normes environnementales et sociales. Ce n’est pas le cas des pays africains qui n’ont pas de conditions d’importation, ce qui affecte l’offre locale et fait grimper les prix des légumes», souligne le président.

