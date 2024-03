Babouches marocaines: Balenciaga au cœur de la polémique (PHOTOS)

La marque Balenciaga a provoqué la colère des Marocains après la sortie de sa collection printemps-été 2024.

La marque de luxe française a en effet provoqué une grosse polémique après avoir dévoilé un modèle de mules pour hommes similaire aux babouches marocaines. Et pour s’offrir ces mules de Balenciaga, proposées en denim et en cuir noir, il faut débourser entre 795 et 995 dollars !

Les Marocains ont ainsi accusé la célèbre marque d’appropriation culturelle et de vol du patrimoine marocain. Sur la Toile, plusieurs internautes ont appelé le ministère de la Culture à exiger des explications sur l’utilisation de ce modèle 100% marocain, sans l’accord préalable du Royaume.

«Il s’agit d’un acte qui porte préjudice à nos artisans ! Le ministère doit intervenir pour stopper la commercialisation de ce produit», s’insurge-t-on sur les réseaux sociaux. Pour l’instant, le marque ne s’est toujours pas prononcée sur cette polémique. Affaire à suivre.

H.M.