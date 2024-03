Comment sortir de la dépression ? Saad Dine El Otmani répond

Saad Dine El Otmani, spécialiste en psychiatrie et en maladies mentales, a révélé que la dépression est très répandue dans notre société et constitue l’une des nombreuses raisons qui conduisent, dans le monde entier, à l’absentéisme au travail, et à l’échec scolaire ou professionnel.

Dans une vidéo publiée sur sa page officielle Facebook, l’ex-chef du gouvernement a affirmé que la dépression contribue de manière significative au fardeau mondial des maladies sur les êtres humains.

El Otmani a expliqué que la dépression peut parfois être masquée, c’est-à-dire que la personne atteinte présente d’autres symptômes physiques qui peuvent persister pendant des années sans qu’un diagnostic ne réussisse à en identifier la cause, comme la migraine.

Le psychiatre a souligné que les symptômes de la dépression varient considérablement d’une personne à l’autre, se répartissant entre symptômes physiques et psychiques, et dans de nombreux cas, ces symptômes sont présents conjointement.