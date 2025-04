Abdelilah Benkirane revient sur la normalisation des relations avec Israël

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), a de nouveau attribué la responsabilité de la signature de l’accord tripartite de reprise des relations entre le Maroc et Israël en 2020 à Saad Dine El Othmani, en sa qualité de chef du gouvernement, et non en tant que responsable partisan.

Bien que Benkirane ait imputé cette décision à son collègue El Othmani dans des circonstances qu’il affirme ne pas connaître, il a tout de même reconnu que « l’homme occupait alors un poste sensible, soumis à des contraintes spécifiques ».

Le secrétaire général du PJD a déclaré, mercredi lors d’une conférence organisée par son parti pour préparer son congrès national : « Chers Marocains, nous parlons d’un État, ce n’est pas un jeu », ajoutant que le sujet est complexe, mêlant des enjeux liés à la stabilité, aux intérêts stratégiques et aux différends avec les voisins.

Benkirane avait déjà confié, lors d’une émission diffusée précédemment par le site Arabi 21, qu’il ignorait encore aujourd’hui les circonstances exactes de la signature. Il a ajouté avoir officiellement demandé à rencontrer l’ancien secrétaire général, Saad Dine El Othmani, à ce sujet, mais que ce dernier n’avait pas donné suite à sa demande.