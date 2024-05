Saad Dine El Otmani rencontre des dirigeants du Hamas au Qatar

L’ex-Premier ministre marocain et ex-Secrétaire général du PJD, Saad Dine El Otmani, a rencontré ce jeudi le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ainsi que d’autres dirigeants du mouvement, dans la capitale du Qatar, Doha.

« J’ai eu le plaisir lors de mon séjour à Doha de rendre visite à Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique, et à quelques dirigeants du Hamas, notamment Khaled Meshaal et Moussa Abu Marzouk », a écrit Saad Dine El Otmani sur son compte Facebook.

El Otmani a révélé que la réunion était « l’occasion de renouveler les condoléances et de prier pour les martyrs de Gaza, ainsi que pour les martyrs des familles des dirigeants présents en particulier. J’ai également écouté de la part des frères du Hamas les derniers développements du cessez-le-feu et les détails de l’accord, ainsi que les perspectives et les moyens de soutien au peuple palestinien ».

L’ancien responsable a ajouté : « J’ai également personnellement passé en revue les efforts du Maroc, sous la direction du Roi Mohammed VI, pour soutenir les Palestiniens à Jérusalem et à Gaza, ainsi que le discours fort de Sa Majesté adressé au sommet des pays de l’Organisation de la coopération islamique sur cette question. solidarité, des conférences et autres ».