Pourquoi fait-il si chaud au Maroc ?

Depuis le weekend dernier, une vague de chaleur touche plusieurs régions du Maroc, ce qui a suscité une grosse inquiétude.

Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a révélé les causes de cette hausse des températures. Selon le responsable communication de la météorologie nationale, cette vague de chaleur est due à la présence d’un anticyclone dans le bassin méditerranéen, entraînant des vents du sud-est qui favorisent l’ascension de masses d’air chaud du sud vers le centre et le nord du Royaume.

«Le weekend dernier, les températures ont dépassé la moyenne mensuelle de 5 à 9 degrés, en particulier dans le sud et le centre du pays. Le mercure a affiché entre 35 et 40°C dans l’est, les provinces du sud, le Souss et le Gharb et entre 30 et 35°C dans le nord, Rhamna, Chaouia, Tadla et Doukkala », explique Youaabed.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 20 mars 2024:

– Temps relativement chaud sur l’extrême sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes.

– Pluies éparses sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les Haut et Moyen Atlas.

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre avec gouttes de pluies.

– Nuages bas et formations brumeuses sur l’ouest des provinces du Sud, les plaines nord et centre et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, le Souss, l’Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif, le sud de l’Oriental, le Saiss et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et de 13/19°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour quasi-stationnaires sur le Sud-Est et le dud de l’Oriental et en baisse notable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord d’Assilah et entre Tan-Tan et Laâyoune et agitée à forte en Méditerranée et sur le reste des côtes atlantiques.

H.M.