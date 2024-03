Météo au Maroc: la pluie est de retour à partir de ce jeudi, les villes concernées

Houcine Youaabed a annoncé que des perturbations météorologiques sont prévues au Maroc à partir de ce jeudi.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a indiqué que les températures connaîtront une baisse suite à l’approche d’une dépression atmosphérique en provenance du sud de l’Espagne. Ce phénomène donnera lieu à des pluies dans le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les Haut et Moyen Atlas.

Youaabed souligne également que le temps sera passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre, accompagnées de gouttes de pluies. Des rafales de vent assez fortes sont aussi attendues sur le Sud, le Souss, l’Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières.

Les villes où il va pleuvoir à partir de jeudi sont Rabat, Salé, Kénitra, Moulay Bousselham, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Meknès, Fès, Taza, Larache, Assilah, Tétouan, Tanger, Al Hoceima, El Jadida, Khouribga, Essaouira,

H.M.