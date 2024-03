Ligue des Champions d’Afrique: le tirage au sort des quarts de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les résultats du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions d’Afrique (saison 2023-2024), effectué mardi au siège de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire:

Al Ahly FC (Egypte) – Simba SC (Tanzanie)

TP Mazembe (RD Congo) – Atlético Petroleos (Angola)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Young Africans (Tanzanie)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Les matchs des quarts de finale seront disputés les 29 et 30 mars courant (aller) et les 5 et 6 avril prochain (retour).